Зеленский прибыл с официальным визитом в ОАЭ Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты.
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Зеленский прибыл с официальным визитом в ОАЭ Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты.
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