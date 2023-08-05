Красным обозначены страны, с которыми Россия заключила военное сотрудничество

Виктор Луговой

Да нет, - эти карты между собой вообще слабо бьются. Если бы эти закрашенные "слева-справа" зоны были вполне конгруэнтны - автор мог бы что-то вещать. Увы, - автор просто где-то натропил старую бритосовую карту и попытался её привязать к теме российского присутствия. Попытке незачёт; просто смотрим на две карты, а нарратив у каждого пусть будет свой. Например, - "бритосы представляли себе так", "у нас получается вот так". Без излишне молодых эмоций, просто голый функционал. Не се па?