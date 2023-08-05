Ох как интересно. Перед вами две карты. На той, что слева, красным обозначены страны, с которыми Россия заключила военное сотрудничество (от поставок продукции ВПК и военных баз, до прямого присутствия нашего контингента МО или музыкантов).
Красным обозначены страны, с которыми Россия заключила военное сотрудничество
Комментарии
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Александр Григоров
прекрасно так и надо
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9 час.
Андрей Тихомиров
Я чего-то не понял. А почему ЮАР Не закрашена?
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9 час.
Виктор Луговой
Да нет, - эти карты между собой вообще слабо бьются. Если бы эти закрашенные "слева-справа" зоны были вполне конгруэнтны - автор мог бы что-то вещать. Увы, - автор просто где-то натропил старую бритосовую карту и попытался её привязать к теме российского присутствия. Попытке незачёт; просто смотрим на две карты, а нарратив у каждого пусть будет свой. Например, - "бритосы представляли себе так", "у нас получается вот так". Без излишне молодых эмоций, просто голый функционал. Не се па?
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5 час.
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