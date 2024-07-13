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“Мозги отсохли”, – в России заговорили о серьёзных проблемах Пугачевой

“Мозги отсохли”, – в России заговорили о серьёзных проблемах Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: kaprizulka.mediasole.ru75-летняя Алла Пугачева прокомментировала удар по больнице в Киеве и тут же нарвалась на публичную критику продюсера Леонида Дзюника, который заподозрил у нее проблемы ментального здоровья.

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Ольга Александрова
«Она же все лучше знает , чем наши военные, сначала все ей на Кипр докладывают».
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