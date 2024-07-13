“Мозги отсохли”, – в России заговорили о серьёзных проблемах Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: kaprizulka.mediasole.ru75-летняя Алла Пугачева прокомментировала удар по больнице в Киеве и тут же нарвалась на публичную критику продюсера Леонида Дзюника, который заподозрил у нее проблемы ментального здоровья.