“Мозги отсохли”, – в России заговорили о серьёзных проблемах Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: kaprizulka.mediasole.ru75-летняя Алла Пугачева прокомментировала удар по больнице в Киеве и тут же нарвалась на публичную критику продюсера Леонида Дзюника, который заподозрил у нее проблемы ментального здоровья.
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