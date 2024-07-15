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Испания — Англия: Абсолютное решение

Испания — Англия: Абсолютное решение

Без первой фотографии второй вполне могло не быть. Вполне могло не быть рекордного, четвёртого титула чемпионов Европы, первой за 12 лет волны всеобщей радости, захлестнувшей Испанию и всех, как-то к ней причастных, и, в конце концов, справедливости, которая всё же существует.

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