Баскетбольный клуб "Тамбов" пробился в 1/8 финала Кубка России

Баскетбольный клуб "Тамбов" обыграл на своём паркете команду "БАРС-РГЭУ" из Ростова. Матч состоялся в рамках 1/16 финала Кубка России и завершился победой хозяев со счётом 80:73 В дебюте встречи "волки" уступали 5 очков, проиграв в итоге первую четверть 17:19.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии