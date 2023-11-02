Баскетбольный клуб "Тамбов" пробился в 1/8 финала Кубка России

Баскетбольный клуб "Тамбов" обыграл на своём паркете команду "БАРС-РГЭУ" из Ростова. Матч состоялся в рамках 1/16 финала Кубка России и завершился победой хозяев со счётом 80:73 В дебюте встречи "волки" уступали 5 очков, проиграв в итоге первую четверть 17:19.