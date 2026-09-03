Европейский легион: украинским воякам не дадут уцелеть ﻿

Валентин ЛЕСНИК Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью греческой печати заявил, что Россия уже объявила Европе войну, фокус внимания США смещается в Индо-Тихоокеанский регион, и потому европейцы должны сами позаботиться о собственной безопасности и создать Европейский легион с украинцами в его составе.