БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Европейский легион: украинским воякам не дадут уцелеть ﻿

Европейский легион: украинским воякам не дадут уцелеть ﻿

Валентин ЛЕСНИК   Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью греческой печати заявил, что Россия уже объявила Европе войну, фокус внимания США смещается в Индо-Тихоокеанский регион, и потому европейцы должны сами позаботиться о собственной безопасности и создать Европейский легион с украинцами в его составе.

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