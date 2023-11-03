Суд заочно приговорил к 8,5 годам колонии Верзилова*

Также ему запретили на четыре года администрировать интернет-ресурсы.Pr Scr/youtube.com/@vdud--> Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8,5 годам колонии общего режима бывшего участника группы Pussy Riot и издателя «Медиазоны»** Петра Верзилова*.