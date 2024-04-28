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Актер Михаил Ефремов подаст на очередное УДО

Актер Михаил Ефремов подаст на очередное УДО

Mash: осужденный за ДТП актер Ефремов снова подаст на УДО в сентябре 2024 года Осужденный за смертельное ДТП российский актер Михаил Ефремов подаст на очередное условно-досрочное освобождение (УДО) в сентябре 2024 года.

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