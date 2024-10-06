Cross Canadian Ragweed: 10 основных композиций

Наполняющие зал гимны и проникновенные, личные тексты песен - вот главные песни трубадуров Red Dirt, которые спустя почти 15 лет воссоединяются Когда Cross Canadian Ragweed (Канадская амброзия поперечная), пионеры оклахомско-техасского саунда Red Dirt, объявили, что на этой неделе они воссоединятся для концерта на стадионе в 2025 году, поклонники группы пришли в неистовство.