В сталкивающихся галактиках обнаружили уникальный феномен

The Astrophysical Journal: обнаружено разделение темной и обычной материи Астрономы Калифорнийского технологического института и Гарвардского университета обнаружили уникальный феномен разделения темной и обычной материи в столкновении двух массивных скоплений галактик MACS J0018.
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