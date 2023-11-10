Могут шпионить: в Роскачестве предупредили об опасности мобильных приложение

Опасность могут представлять даже безобидные на первый взгляд приложения.Роскачество провело проверку популярных в России мобильных приложений категории "Мои гости в социальной сети и выяснило, что две трети из них могут следить за пользователями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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