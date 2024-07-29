Строительство парка "Три вулкана" начнется в сентябре

На Камчатке началось активное развитие крупного туристического проекта "Парк трех вулканов". Губернатор Камчатского края Владимир Солодов провел рабочую встречу с председателем совета директоров компании "Парк трех вулканов" Сергеем Бачиным, где они обсудили детали реализации проекта.
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