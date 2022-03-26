379 новых случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 379 новых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 259 897 человек.
За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 379 новых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 259 897 человек.
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