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379 новых случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае

379 новых случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 379 новых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 259 897 человек.

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