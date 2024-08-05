Цивилева посетила центр инфекционных болезней «Вороновское» в Москве

Замминистра обороны России Анна Цивилева совместно с заместителем мэра Москвы Анастасией Раковой посетили Московский клинический центр инфекционных болезней «Вороновское», который с марта 2023 года начал свою работу в формате многопрофильного госпиталя для участников специальной военной операции.
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