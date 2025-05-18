Им дали десять минут на сборы и выслали: депортации народов Крыма 80 лет

Специальная комиссия прибыла в Симферополь 13 мая. Сразу приступила к работе. Сведения о масштабной операции, которую предстояло провести, старались сохранить в тайне – до ее начала информацию не получили даже первые лица Крыма…Людей в вагоны, имущество принятьРуководящих работников собрали только … .