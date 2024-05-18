Книжные клубы знаменитостей: что читают и рекомендуют Эмма Уотсон, Риз Уизерспун и Сара Джессика Паркер

Елена Тарасова, нон-фикшн-редактор «Литрес», специально для «Сноба» рассказывает о книжных клубах актрис, певиц и телеведущих, ставших не только возможностью для разговора о любимых произведениях, но и успешной бизнес-моделью продюсерских компаний.