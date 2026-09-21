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Царьград

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Тренер «Трактора» Гордон: Телегин пропустит минимум 3 недели

Тренер «Трактора» Гордон: Телегин пропустит минимум 3 недели

Главный тренер челябинского «Трактора» Скотт Гордон прокомментировал ситуацию с травмированными хоккеистами после домашней победы над омским «Авангардом».

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