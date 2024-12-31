Львовский лэгинь: В схроны пойдем. На фронт – дурных нэма

Давно мы не писали о рассаднике бандеровщины. Что там во Львове, какие настроения? Снова спрашиваем давнего знакомого Николая, пенсионера, экс-преподавателя русской словесности и бывшего завсегдатая Центра русской культуры, что располагался на улице Короленко.