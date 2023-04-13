Военное обозрение

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Катализаторы победы: то, что необходимо было сделать ещё вчера, для того чтобы победить уже сегодня

Катализаторы победы: то, что необходимо было сделать ещё вчера, для того чтобы победить уже сегодня

Уничтоженная американская гаубица М777. Источник Telegram-канал «Запорожский фронт» Очевидно, что Российская специальная военная операции (СВО) на Украине столкнулась с рядом серьёзных проблем – были допущены ошибки в начале СВО, такие как недооценка возможностей вооружённых сил Украины (ВСУ), службы безопасности Украины (СБУ), имелись ложные … .

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