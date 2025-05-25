Схема движения транспорта в нескольких районах Москвы временно изменится

В конце мая в нескольких округах Москвы поменяется схема автомобильного движения. Это, в частности, связано с выполнением строительных и инженерных работ, сообщается на столичного департамента транспорта.
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