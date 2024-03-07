Абсолютно всё – это итог развала СССР

Автор: РИА КАТЮША Очень хороший правильный текст А. Дугина ( t.me/Agdchan/14476) , касательно элиты 80-90-х, деятельность которых и привела сегодня к тому, что мы имеем – войне с своим зазеркальем в лице Украины, непонятной ситуацией со Средней Азией и мигрантами оттуда, отколовшейся Армении.
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