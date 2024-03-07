Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 206 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Кожемякина
    Холопская участь всех пиндосовских холуев: хозяин приказал, надо делать, надо вещать. И Израиль - не исключение:Скоро мы закончим...
  • В С
    Гастеров надо под контроль ставить.В России решается...
  • Вик Норд
    Скоро вы закончитесь,как и ваше оружие...,а те кто останется жив,будут завидовать тем кто уже умер.Скоро мы закончим...

Абсолютно всё – это итог развала СССР

Абсолютно всё – это итог развала СССР

Автор: РИА КАТЮША Очень хороший правильный текст А. Дугина ( t.me/Agdchan/14476)  , касательно элиты 80-90-х, деятельность которых и привела сегодня к тому, что мы имеем – войне с своим зазеркальем в лице Украины, непонятной ситуацией со Средней Азией и мигрантами оттуда, отколовшейся Армении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх