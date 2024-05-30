Собянин: Москва заключит офсетный контракт на производство билетных автоматов

Новые устройства для покупки билетов будут удобнее в использовании Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своём Telegram-канале о решении правительства Москвы провести электронный конкурс на заключение офсетного контракта на поставку автоматов по продаже билетов на городской транспорт.