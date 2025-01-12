СМИ сообщили о желании Трампа до инаугурации добиться сделки Израиля с ХАМАС

Спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф передал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху желание республиканца добиться до инаугурации 20 января сделки Тель-Авива с палестинским движением ХАМАС.
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