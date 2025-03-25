Театр абсурда
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Театр абсурда

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Их не исправить: Помогли многодетной семье "новых русских" и стали безработными

Их не исправить: Помогли многодетной семье "новых русских" и стали безработными

Русские правила Казалось бы, после прокатившегося народного гнева да возбуждённых уголовных дел чиновникам стоило бы задуматься о последствиях своих действий, но складывается впечатление, что они совершенно неспособны учиться на ошибках.

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