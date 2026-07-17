Канцлер Германии призвал к открытому диалогу с Китаем о дисбалансах

Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с Эмманюэлем Макроном подчеркнул важность открытого диалога с Китаем для обсуждения торговых дисбалансов, которые угрожают европейской промышленности и рабочим местам.
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