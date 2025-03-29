Джокович и Месси обменялись подписанными футболками после выхода серба в финал «Мастерса» в Майами

Сербский теннисист, 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович пообщался с нападающим сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионелем Месси после своего полуфинального матча на «Мастерсе» в Майами.
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