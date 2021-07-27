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Физиотерапевт сборной России по фехтованию: «Великая не спала сутки из-за сдачи допинг-теста. Праздник от завоеванной медали был омрачен крайне неприятной процедурой»

Физиотерапевт сборной России по фехтованию Александр Буров рассказал о сдаче допинг-тестов саблистками Софьей Великой и Софии Позняковой после финала Олимпиады-2020.

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