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Автоэксперт Зиновьев оценил некитайские иномарки по цене от 1,6 млн рублей

Автоэксперт Зиновьев оценил некитайские иномарки по цене от 1,6 млн рублей

Специалист рассмотрел четыре варианта авто, доступных в России по параллельному импорту.Дилеры, занимающиеся параллельным импортом, обычно предлагают автомобили бизнес- и премиум-класса, стоимость которых составляет от 5 до 15 миллионов рублей.

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