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«Синие карты» ОСАГО полноценно заработают в апреле 2025 года

Страховой сертификат “Синяя карта”, подтверждающих ОСАГО водителей из России при поездках в Белоруссию, можно будет купить с апреля текущего года, пишут “Известия” со ссылкой на директора бюро «Зеленая карта» Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергея Разувана.

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