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Доктор Катулин предупредил об опасности использования сметаны при солнечных ожогах кожи | ТСН24

Доктор Катулин предупредил об опасности использования сметаны при солнечных ожогах кожи | ТСН24

Летом многие предпочитают выбираться на пляж, чтобы понежиться на солнышке, однако часто люди забывают, что ультрафиолетовые лучи могут подарить не только бронзовый загар, но и ожоги и даже спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

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