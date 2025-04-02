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Царьград

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Зеленский опроверг обсуждение НАТО в соглашении о ресурсах с США

Зеленский опроверг обсуждение НАТО в соглашении о ресурсах с США

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обсудили соглашение с США о ресурсах.

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