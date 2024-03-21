Стас Михайлов ответил Пугачевой после оскорблений

Не так давно между Стасом Михайловым и Аллой Борисовной Пугачёвой пробежала чёрная кошка. Исполнитель высказался о том, что произойдет со сбежавшими из страны и предположил, что звезды еще приедут и будут «целовать ноги» Родине, что очень задело Примадонну.
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