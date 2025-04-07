Правительство России профинансирует ремонт приёмных отделений в больницах на Смоленщине

Распоряжение подписал Михаил Мишустин, всего регионам выделят на эти цели больше 11 миллиардов рублей Смоленская область вошла в число регионов, которым правительство РФ направит в 2025 году деньги на обновление приёмных отделений медицинских учреждений.
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