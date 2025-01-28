AС: Байден и Зеленский должны будут объяснить гражданам отказ от мира с РФ

Обозреватель журнала The American Conservative Тед Снайдер выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский рано или поздно будет вынужден дать объяснения по поводу своего решения отказаться от дипломатических переговоров с Москвой под давлением Запада.
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