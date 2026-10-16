В аварии пострадали два 18-летних парня, машина вдребезги разбита.Ночью 15 октября в Елецком округе Липецкой области в 23:30 на автодороге «Дон» столкнулись «Лада Приора» под управлением 18-летнего водителя и КамАЗ, за рулём которого находился 63-летний мужчина.