В аварии пострадали два 18-летних парня, машина вдребезги разбита.Ночью 15 октября в Елецком округе Липецкой области в 23:30 на автодороге «Дон» столкнулись «Лада Приора» под управлением 18-летнего водителя и КамАЗ, за рулём которого находился 63-летний мужчина.
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