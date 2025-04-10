Наркосбытчик, забывший на вокзале в Твери рюкзак с партией мефедрона, задержан транспортной полицией

К полицейским патрульно-постовой службы Тверского линейного отдела МВД России на транспорте, осуществляющим охрану общественного порядка на вокзальном комплексе, обратился представитель железнодорожного вокзала станции Тверь.
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