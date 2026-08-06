МЧС России внедрит новые правила противопожарного режима в 2027 году

С 1 января 2027 года в России вступят в силу новые правила противопожарного режима. Они ужесточают меры безопасности на массовых объектах и передаются в ведение МЧС России для более эффективного исполнения.
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