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Дана Уайт о бое Рахмонов – Ковингтон: «Колби готов драться c кем угодно»

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал потенциальный бой казахстанца Шавката Рахмонова (17-0) и американца Колби Ковингтона (17-3).

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