Пельмени со сметаной в горшочках в духовке

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Этот рецепт можно охарактеризовать так - необычное из обычного! Простые пельмешки можно приготовить по-новому! Интересно попробовать наивкуснейшие пельмени со сметаной, запеченные в горшочке в духовке? Тогда за дело! Рецепт рассчитан на 3 горшочка.
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