6 важных новостей: Азаров, Царёв и Олейник выступят в Совбезе ООН

Украинские политики выступят в ООН. Экс-премьер Николай Азаров и бывшие народные депутаты Олег Царёв и Владимир Олейник выступят в Совете Безопасности ООН по приглашению постоянного представителя Российской Федерации при СБ ООН Василия Небензи.