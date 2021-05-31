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6 важных новостей: Азаров, Царёв и Олейник выступят в Совбезе ООН

Украинские политики выступят в ООН. Экс-премьер Николай Азаров и бывшие народные депутаты Олег Царёв и Владимир Олейник выступят в Совете Безопасности ООН по приглашению постоянного представителя Российской Федерации при СБ ООН Василия Небензи.

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