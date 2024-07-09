В SM назвали яркий фильм, который воскресил карьеру Леонида Гайдая

Жизнь режиссера Леонида Гайдая была полна ярких моментов и тяжелых испытаний. После громкого успеха фильма “Самогонщики” его следующие работы – “Жених с того света” и “Трижды воскресший” (6+) – оказались настоящим провалом.
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