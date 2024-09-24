Израиль начал военную операцию в Ливане

Сегодня утром ЦАХАЛ начала «упреждающую наступательную операцию». Последние дни Израиль наносил удары по территории южного Ливана и по столице страны Бейруту, заявил начальник Генерального штаба Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви, 24 сентября сообщает РБК.
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