Посмотрели в будущее. Будущего нет

Наши предыдущие материалы и выводы, сделанные в них, подтверждаются: ВВС США еще раз пересматривают свои требования к новому боевому самолету-невидимке шестого поколения с экипажем, который они разрабатывают в рамках своей инициативы Next Generation Air Dominance (NGAD).