Украину вычеркиваем? Сверхсекретный визит Рэтклиффа обрастает новыми подробностями

Лайм Баюн

Америка маниакально хочет, в тот момент когда на Западе ВПК набирает максимальные обороты. сохранить украинский плацдарм к 30му году для более кровавого противостояния с Россией. Эти двое ублюдков представляющие мировые авторитетнейшие конторы привезли в Россию очередное ведро наваристой лапши.. Надеюсь Россия не поведется на этот развод в тот момент когда начинает добивать украинских неонацистов.