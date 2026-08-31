«Новая Ялта» обойдется без европейцев, что категорически не устраивает Брюссель Константин Ольшанский На фото: директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф (Фото: Сергей Булкин/ТАСС) Директор ЦРУ Джон Рэтклифф сразу после возвращения из России принял участие в сверхсекретном ночном совещании.
Украину вычеркиваем? Сверхсекретный визит Рэтклиффа обрастает новыми подробностями
Комментарии
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Лайм Баюн
Америка маниакально хочет, в тот момент когда на Западе ВПК набирает максимальные обороты. сохранить украинский плацдарм к 30му году для более кровавого противостояния с Россией. Эти двое ублюдков представляющие мировые авторитетнейшие конторы привезли в Россию очередное ведро наваристой лапши.. Надеюсь Россия не поведется на этот развод в тот момент когда начинает добивать украинских неонацистов.
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3 н.
Александр Пономарев
Какой доверчивый дурак разорвет отношения со стратегическими партнерами из-за обещаний известного вруна? Вы такого знаете?
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3 н.
Nikolay Stepanov
Александр Пономарев
Какой доверчивый дурак разорвет отношения со стратегическими партнерами из-за обещаний известного вруна? Вы такого знаете?
Даже Путин не пойдет.
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2 н.
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