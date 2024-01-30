В РЭУ Плеханова сочли, что Зеленскому не хватило власти отстранить Залужного

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова и военный политолог Александр Перенджиев рассказал «Звезде», почему Валерий Залужный все же остался на посту главнокомандующего ВСУ, что мог использовать для этого сам главком и предупредил о возможной опасности «конфликта» Зеленского и Залужного.