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Музыкант Бутусов раскритиковал концепции памятника Балабанову в Екатеринбурге

Музыкант Бутусов раскритиковал концепции памятника Балабанову в Екатеринбурге

Вячеслав Бутусов, основатель рок-группы "Наутилус Помпилиус" и ныне лидер группы "Орден Славы", жестко раскритиковал 30 концепций памятника режиссеру Алексею Балабанову, запланированного к установке в Екатеринбурге к 2026 году, приурочивая событие к 40-летию Свердловского рок-клуба.

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