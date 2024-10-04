Российские регионы получат меньше денег из бюджета в 2025 году

В 2025 году в регионы России поступит на 10% меньше денег из федерального бюджета. Об этом свидетельствуют данные из проекта основных направлений бюджетной, налоговой, таможенно-тарифной политики на ближайшие три года.
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