В зоне СВО российским военным вручили решения о предоставлении жилищных субсидий

Российским бойцам, выполняющим задачи в зоне проведения специальной военной операции, а также военнослужащим, проходящим подготовку на полигонах, вручили решения о предоставлении субсидий для приобретения или строительства жилья.
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