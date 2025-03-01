Театр абсурда
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Театр абсурда

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Удар по имиджу Донбасса: Мариупольские чиновники взялись за старое? Так было при Украине

ИА Новороссия Shatokhina Natalia/Sergey Elagin/Global Look Press Общественники негодуют: бизнесмены из России восстанавливают наш город, а тут очередная выходка администрации в духе старой украинской власти.

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