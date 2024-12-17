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Почти 80% заявок на кредиты получают отказ - будет ли «оттепель»

###abc-test="news_widget-mid_inc021_page_core"###Уровень одобрения заявок на необеспеченные кредиты и кредитные карты в ноябре упал до 22,5%, писал Forbes со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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